Así quedaron los cruces de la fase regular en la Liga Uruguaya

Este miércoles se realizó el sorteo de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2021/2022, que comenzará el próximo lunes 25 de octubre. Biguá, vigente campeón, irá por la defensa del título, mientras que Urupán y Olivol Mundial debutarán en la máxima categoría.

Una vez realizado el sorteo, quedaron definidos los cruces de la primera fecha. El pato de Villa Biarritz debutará ante Urunday, mientras que Nacional jugará con Trouville. Por su parte, Peñarol enfrentará a Hebraica y Macabi.

​

Los clásicos se harán esperar

Los encuentros entre Nacional y Peñarol y Aguada-Goes se darán recién en la última fecha de la fase regular. El conjunto aguatero y el tricolor serán locales en el primer enfrentamiento.

Primera fecha de la Liga Uruguaya

FECHA 1

Peñarol vs Hebraica M.

Olimpia vs Goes

Biguá vs Urunday U.

Trouville vs Nacional

Malvín vs Aguada

Def. Sporting vs Olivol Mundial

Urupan vs Capitol



FECHA 2

Hebraica M. vs Malvín

Aguada vs Peñarol

Olivol Mundial vs Nacional

Olimpia vs Def. Sporting

Trouville vs Urupan

Biguá vs Capitol

Urunday U. vs Goes



FECHA 3

Hebraica M. vs Olimpia

Goes vs Peñarol

Urunday U. vs Trouville

Nacional vs Biguá

Def. Sporting vs Malvín

Capitol vs Aguada

Urupan vs Olivol Mundial



FECHA 4

Malvín vs Urupan

Aguada vs Def. Sporting

Olivol Mundial vs Capitol

Biguá vs Hebraica M.

Peñarol vs Urunday U.

Goes vs Trouville

Nacional vs Olimpia



FECHA 5

Biguá vs Malvín

Aguada vs Nacional

Capitol vs Peñarol

Trouville vs Hebraica M.

Def. Sporting vs Goes

Olimpia vs Olivol Mundial

Urunday U. vs Urupan



FECHA 6

Hebraica M. vs Def. Sporting

Urupan vs Peñarol

Capitol vs Goes

Olimpia vs Biguá

Urunday U. vs Aguada

Malvín vs Nacional

Olivol Mundial vs Trouville



FECHA 7

Goes vs Hebraica M.

Peñarol vs Olimpia

Nacional vs Urunday U.

Biguá vs Trouville

Def. Sporting vs Urupan

Aguada vs Olivol Mundial

Malvín vs Capitol



FECHA 8

Hebraica M. vs Aguada

Peñarol vs Olivol Mundial

Nacional vs Def. Sporting

Olimpia vs Urupan

Urunday U. vs Malvín

Goes vs Biguá

Trouville vs Capitol



FECHA 9

Olivol Mundial vs Hebraica M.

Def. Sporting vs Peñarol

Urupan vs Goes

Urunday U. vs Olimpia

Aguada vs Biguá

Capitol vs Nacional

Malvín vs Trouville



FECHA 10

Olivol Mundial vs Malvín

Capitol vs Def. Sporting

Urupan vs Aguada

Hebraica M. vs Urunday U.

Biguá vs Peñarol

Nacional vs Goes

Olimpia vs Trouville



FECHA 11

Nacional vs Hebraica M.

Peñarol vs Malvín

Goes vs Olivol Mundial

Olimpia vs Capitol

Urunday U. vs Def. Sporting

Biguá vs Urupan

Trouville vs Aguada



FECHA 12

Capitol vs Hebraica M.

Peñarol vs Trouville

Malvín vs Goes

Aguada vs Olimpia

Olivol Mundial vs Urunday U.

Def. Sporting vs Biguá

Urupan vs Nacional



FECHA 13

Hebraica M. vs Urupan

Nacional vs Peñarol

Goes vs Aguada

Malvín vs Olimpia

Capitol vs Urunday U.

Olivol Mundial vs Biguá

Trouville vs Def. Sporting