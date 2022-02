Un animal: Stephen Curry hizo 50 puntos, anotó 16 triples y uno ¡con caño incluido!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El All Star Game (Partido de las Estrellas) de la NBA hace tiempo que perdió algo de brillo porque terminaba con más de 400 puntos anotados, pues cada equipo hacía más de 200. La marcación suele brillar por su ausencia y por eso la organización viene cambiando el formato desde hace algunos años.

Ya no es más Este contra Oeste, sino que los jugadores más votados por el público hacen sus equipos. Así, este año LeBron James capitaneó uno y Kevin Durant (aunque no jugó por lesión) el otro. Ganó el equipo de King James por 163-160. ¿Volvió la marca entonces? No, cambió la forma de dilucidar al ganador.

El primer equipo que llegara a 163 unidades resultaba vencedor y fue el de Lebron, quien anotó el triple decisivo. Sin embargo, la gran estrella de la noche fue Stephen Curry, elegido el MVP y con motivos suficientes.

El base de los Golden State Warriors anotó 50 puntos, 48 de ellos producto de 16 triples, de los cuales muchos fueron desde casi la mitad de la cancha y uno en particular con un caño incluido. Con esta cantidad de triples batió la marca en un All Star Game, que era de 9, y 8 de ellos los hizo en la primera mitad, otro récord para Steph.