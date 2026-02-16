Aguada-Hebraica y Unión Atlética-Nacional por la Liga Uruguaya de Básquetbol: hora y dónde ver

La Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026 tendrá esta noche desde la hora 20:15 la disputa de dos partidos que son de suma importancia para las aspiraciones de los cuatro protagonistas de la jornada pensando en la clasificación a la Liguilla.

Es que por un lado y en la Avenida San Martín, Aguada, que viene de un muy buen triunfo 90-76 ante Unión Atlética, recibirá a Hebraica Macabi, que viene de vencer a Malvín 87-83. El partido irá por la señal de VTV Plus en Antel TV. El Macabeo está segundo (clasificado) detrás de Peñarol y el aguatero, que comenzó con una quita de cuatro puntos, octavo.

También a las 20:15, Unión Atlética recibirá en su casa a Nacional en un duelo importante para los dos. La UA está en el séptimo lugar y debe cuidar sus aspiraciones de clasificar a la liguilla, mientras que el tricolor sabe que si esta noche consigue la victoria, se clasificará a la Liguilla.

Los albos vienen de caer 82-73 en Welcome ante Defensor Sporting y buscan la recuperación esta noche mientras piensan y miran de reojo los cuartos de final de la Basketball Champions League ante Paisas con la confirmación del estadounidense nacionalizado Erik Thomas como refuerzo para esta instancia decisiva.