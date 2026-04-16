Violencia irracional cotidiana

El caso de un hombre que asesinó a un motociclista de una puñalada por una banal discusión de tránsito es una muestra del nivel de crispación absurdo que se vive hoy en el país. Lejos de tratarse de un hecho aislado, este tipo de estallidos de violencia por motivos intrascendentes son parte cotidiana de las noticias en el país. Pese a que Uruguay lleva años en relativa estabilidad económica, algo pasa en nuestra sociedad que genera este nivel de violencia fratricida.