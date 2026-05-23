Violencia en el fútbol

Los violentos incidentes tras el último partido de Peñarol en el estadio Campeón del Siglo vuelven a poner sobre la mesa el tema de la coordinación de las medidas de seguridad en este tipo de espectáculo. Según denunció el sindicato de la Guardia Republicana, la culpa de los errores en el manejo del operativo se debe a la falta de dirección clara de las autoridades del Ministerio del Interior, y a la carencia de sentido común de algunas decisiones. Algo que debería investigarse.