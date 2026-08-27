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El País Opinión La Clave

Un golpe criminal insólito

27/08/2026, 02:45
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Hoy en día casi no se leen noticias sobre robos a bancos. Y menos, que sean exitosos. Por eso llamó tanto la atención lo ocurrido con la sucursal del Banco República de Pando; un asalto bien organizado se terminó llevando un suculento botín. Lo más insólito fue que los ladrones mostraron sus rostros, que quedaron registrados en todas las cámaras de seguridad. O muy arriesgados, o se confían mucho en la escasa efectividad de las investigaciones de nuestra policía.

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