Un golpe criminal insólito

Hoy en día casi no se leen noticias sobre robos a bancos. Y menos, que sean exitosos. Por eso llamó tanto la atención lo ocurrido con la sucursal del Banco República de Pando; un asalto bien organizado se terminó llevando un suculento botín. Lo más insólito fue que los ladrones mostraron sus rostros, que quedaron registrados en todas las cámaras de seguridad. O muy arriesgados, o se confían mucho en la escasa efectividad de las investigaciones de nuestra policía.