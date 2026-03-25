Un festejo discutible

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, presentó los datos financieros de la comuna. Y, de manera asombrosa, presentó como una gran victoria que se habría reducido el déficit anual en 40 millones de dólares. Dicho de esa manera dan ganas de pararse y aplaudir. Pero lo que dijo luego Bergara arruina el espíritu del más optimista, porque la intendencia cerró con un agujero de 20 millones de dólares el último ejercicio. O sea, con lo que cobra, y lo que hace, igual pierde.