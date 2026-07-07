Un banco que advierte

Si algo gusta a los uruguayos es ver comentarios elogiosos de gente e instituciones del exterior. ¡Vaya si nos ha hecho daño esa apelación a la complacencia! Pero ahora resulta que nada menos que el banco Citi hace una advertencia sobre la situación política del país, y señala que el gobierno tiene escaso capital político para encarar las reformas que necesita. Algo que es simple de ver desde adentro, pero que cobra doble importancia cuando lo dice alguien con esa influencia.

