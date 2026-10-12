Sueño de petróleo propio

La inminente exploración en busca de petróleo en el mar uruguayo, ha vuelto a despertar sueños y contradicciones. Hay gente que antes de saber si tenemos petróleo, ya se enoja y dice que no hay que sacarlo. Parece un absurdo. Uruguay es un país con enormes carencias y desafíos. Y si por destino llegáramos a tener esa bendición, sería muy tonto no explotarla. Siempre dentro de los márgenes más estrictos en materia ambiental, y control de los flujos financieros.