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El País Opinión La Clave

Sueño de petróleo propio

12/10/2026, 03:20
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La inminente exploración en busca de petróleo en el mar uruguayo, ha vuelto a despertar sueños y contradicciones. Hay gente que antes de saber si tenemos petróleo, ya se enoja y dice que no hay que sacarlo. Parece un absurdo. Uruguay es un país con enormes carencias y desafíos. Y si por destino llegáramos a tener esa bendición, sería muy tonto no explotarla. Siempre dentro de los márgenes más estrictos en materia ambiental, y control de los flujos financieros.

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