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El País Opinión La Clave

Señales de Cardama

14/05/2026, 02:45
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El gobierno pasó semanas festejando como una gran victoria que la empresa Cardama no hubiera seguido su reclamo civil en Uruguay. La realidad quedó en claro esta semana, cuando el astillero español envió una notificación de que apelará a un arbitraje internacional. Ante esto, “fuentes” del gobierno llamaron a la tranquilidad. Algo simple para quienes inventaron este desaguisado legal, porque no tendrán que pagar la cuenta. Los que sí lo haremos, no estamos nada tranquilos.

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