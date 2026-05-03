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El País Opinión La Clave

Sabe lo que nos conviene

03/05/2026, 03:30
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El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo en referencia a los cambios planteados para las AFAP que ilustra sobre toda una manera de pensar la sociedad. Según el “Pacha”, la reforma de la reforma no es otra cosa que “el estado diciendo qué es lo que te conviene”. Pocas veces se ha expresado de forma más descarnada una visión ideológica tan clara. Creen que la gente es estúpida, que no sabe por si misma qué es lo que le conviene, y precisa al “papá” estado para saberlo.

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