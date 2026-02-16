Renta, dólar e inversión

“Sin competitividad, no habrá crecimiento”. La frase, del economista Pablo Rosselli, en referencia al sector agropecuario y los problemas con el dólar, podría tener una segunda parte. Y sería que “sin rentabilidad, no hay crecimiento”. Ni de las empresas, ni del país. Es que Uruguay hace años que vive una ficción por la cual que una empresa o una persona gane plata, es un pecado. Se le castiga con impuestos, se la presiona con los salarios. Pero si no se puede ganar, nadie invierte.