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El País Opinión La Clave

Renta, dólar e inversión

16/02/2026, 03:40
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“Sin competitividad, no habrá crecimiento”. La frase, del economista Pablo Rosselli, en referencia al sector agropecuario y los problemas con el dólar, podría tener una segunda parte. Y sería que “sin rentabilidad, no hay crecimiento”. Ni de las empresas, ni del país. Es que Uruguay hace años que vive una ficción por la cual que una empresa o una persona gane plata, es un pecado. Se le castiga con impuestos, se la presiona con los salarios. Pero si no se puede ganar, nadie invierte.

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