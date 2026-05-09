Proyecto imperial de Cosse

Mientras Uruguay enfrenta un serio desafío en materia presupuestal, con un déficit desbocado, y promesas millonarias que el gobierno no logra cumplir, la vicepresidenta Cosse parece habitar en otro mundo. Solo así se explica que haya sacado de la galera un proyecto fastuoso para remodelar el entorno del Palacio Legislativo. Lo último que pide el país en este momento es gasto superfluo en más edificios públicos. Sobre todo teniendo en cuenta el historial de Cosse en la materia.