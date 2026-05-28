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El País Opinión La Clave

Por lo menos hay plan

28/05/2026, 02:45
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Los datos de homicidios de los últimos días, sobre todo en la capital del país, son estremecedores. Parece claro que la violencia está lejos de disminuir entre las bandas que manejan drogas en la zona metropolitana. Frente a esto, la respuesta del presidente Orsi es que hace falta más plata. Y la del ministro Negro es que igual sigue habiendo menos asesinatos que en el gobierno pasado. Nos queda un consuelo: al menos tenemos un plan genial para el futuro...

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