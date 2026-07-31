El País viene haciendo una seguidilla de informes sobre las bandas narco que tienen acosada a la capital del país con su violencia. En particular, pone los pelos de punta un informe realizado ayer por el periodista Agustín Carballo, que muestra geográficamente cómo se distribuyen estas bandas en la ciudad. Por suerte, el informe deja en claro que se trata de grupos todavía muy desorganizados y precarios. Pero si el estado no interviene rápido, el problema solo crecerá.