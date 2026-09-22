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El País Opinión La Clave

Polémica sin sentido

22/09/2026, 02:40
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Ha vuelto al debate público el tema de los allanamientos nocturnos, prohibidos por la Constitución. Se trata de un debate importante más por lo simbólico que por lo concreto. La realidad es que en Uruguay el problema es que apenas un porcentaje ínfimo de los asesinatos se aclaran. Y es todavía menor en el caso del narcotráfico. Y mientras los líderes narcos sigan mandando desde las cárceles, poco importa que se allane de día o de noche. Hace falta un cambio más profundo.

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