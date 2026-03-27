Pereira miente con Cuba

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, protagonizó un raid mediático para defender su viaje de turismo revolucionario a Cuba. Más allá del descaro de ir a visitar a un dictador que mete presa a la gente simplemente por protestar, Pereira insiste con cosas que no son verdad. Sostiene que todos los problemas actuales del régimen se deben a un “bloqueo” estadoundiense que sólo existe en su cabeza. La crisis de Cuba es de generación propia, no culpa de nadie ajeno.