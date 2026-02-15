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El País Opinión La Clave

Papelón y soberbia política

15/02/2026, 02:40
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El viaje de 23 jerarcas públicos a presentar un informe sobre derechos humanos a Ginebra es tan incomprensible como dañino para la actividad política. No hay ninguna justificación para que un informe que en otras oportunidades lo presentaron 2 o 3 personas, haya requerido enviar a 23. Y menos en momentos de estrechez financiera en cosas relevantes. Una pésima señal, agravado por la soberbia con la que los viajeros defendieron su indefendible accionar.

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