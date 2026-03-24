Pánico en la cúpula de Brasil

El gobierno de Lula da Silva, y en general todo el sistema político de Brasil, se encuentra bajo máxima presión. Es que Daniel Vorcaro, un banquero que acaba de protagonizar el desfalco más grande de la historia del país, estaría negociando una “delación premiada” con la fiscalía de su país. Vorcaro destinaba millones de dólares a mantener “bien engrasada” la maquinaria política y judicial de ese país. Y sus palabras pueden ser un golpe letal al gobierno de ese país.