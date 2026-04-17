Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Opinión La Clave

Orsi y una línea delgada

17/04/2026, 02:40
Compartir esta noticia
+ Seguir en

Los medios españoles ya hablan de un combate ideológico global. Esto a partir de dos encuentros de líderes internacionales en ese país, donde el presidente Sánchez recibe a mandatarios de izquierda en Barcelona. Y la mandataria de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, será anfitriona de María Corina Machado en la capital. Los medios no dudan en sostener que Yamandú Orsi será parte de la cumbre de Barcelona, lo cual es un gravísimo error para el gobierno y para todo el país.

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar