Orsi y una línea delgada

Los medios españoles ya hablan de un combate ideológico global. Esto a partir de dos encuentros de líderes internacionales en ese país, donde el presidente Sánchez recibe a mandatarios de izquierda en Barcelona. Y la mandataria de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, será anfitriona de María Corina Machado en la capital. Los medios no dudan en sostener que Yamandú Orsi será parte de la cumbre de Barcelona, lo cual es un gravísimo error para el gobierno y para todo el país.