Orsi tiene toda la razón

En el anuncio del nuevo plan para enfrentar el desafío de la gente que vive en la calle, el presidente Orsi dijo algo central: “Vivir en la calle no es una opción”. Se trata de una declaración tan razonable, tan obvia, como difícil de escuchar de parte de muchos dirigentes del Frente Amplio. De hecho, no hace tanto, una alta dirigente del FA sostuvo que vivir en la calle era un derecho. La ciudad no es un campo abierto para que la gente acampe, y el gobierno no puede permitirlo.