Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Opinión La Clave

Orsi tiene toda la razón

08/04/2026, 02:45
Compartir esta noticia
+ Seguir en

En el anuncio del nuevo plan para enfrentar el desafío de la gente que vive en la calle, el presidente Orsi dijo algo central: “Vivir en la calle no es una opción”. Se trata de una declaración tan razonable, tan obvia, como difícil de escuchar de parte de muchos dirigentes del Frente Amplio. De hecho, no hace tanto, una alta dirigente del FA sostuvo que vivir en la calle era un derecho. La ciudad no es un campo abierto para que la gente acampe, y el gobierno no puede permitirlo.

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar