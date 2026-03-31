Orsi comete un error
El presidente Orsi piensa concurrir a España, invitado por su colega Pedro Sánchez, para el lanzamiento de una plataforma de izquierda global. Es un error gravísimo. No sólo porque Sánchez es una figura sin escrúpulos, acusado de corrupción, y con pésima imagen en su país. Además, busca erigirse en una especie de líder anti Trump en Europa. Orsi, con su presencia, implica a todo el país en la estrategia sectaria de un líder extranjero, de la que no tenemos nada para ganar.
