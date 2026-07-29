Olivera enciende alerta

En una muy interesante entrevista con el programa En Clave País, de este diario, el intendente de Paysandú Nicolás Olivera encendió una luz amarilla. Afirmó que la demora del Ministerio de Industria en definir aspectos clave del acuerdo con la empresa HIF está poniendo en riesgo la mayor inversión privada de la historia del país. Es inaceptable que por amparar intereses particulares de una empresa estatal, el país se prive de una inversión que puede revolucionar al interior.