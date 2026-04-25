Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Opinión La Clave

Oddone no tiene excusas

El País
El País
25/04/2026, 02:40
Compartir esta noticia
+ Seguir en

Las declaraciones del ministro Oddone intentando dar una pátina de respetabilidad a los cambios propuestos por los sectores más radicales de la izquierda uruguaya al sistema jubilatorio marcan un momento bisagra en su reciente carrera política. El Oddone técnico sabe bien que esto es un desastre, un cambio a las reglas de juego que golpea a la seriedad del país. Y una claudicación ante gente que admira al kirchnerismo. El Oddone político, lo legitima. No hay vuelta atrás.

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar