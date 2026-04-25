Oddone no tiene excusas

Las declaraciones del ministro Oddone intentando dar una pátina de respetabilidad a los cambios propuestos por los sectores más radicales de la izquierda uruguaya al sistema jubilatorio marcan un momento bisagra en su reciente carrera política. El Oddone técnico sabe bien que esto es un desastre, un cambio a las reglas de juego que golpea a la seriedad del país. Y una claudicación ante gente que admira al kirchnerismo. El Oddone político, lo legitima. No hay vuelta atrás.

