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El País Opinión La Clave

Oddone, dólares y el BCU

26/06/2026, 03:08
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Mientras el Banco Central ensaya una agresiva política para forzar a la gente a pesificar sus ahorros, la misma recibió un golpe inesperado. Es que resulta que el propio ministro de Economía, Gabriel Oddone, ha declarado que buena parte de sus ahorros los tiene guardados en dólares. Si eso es lo que decide la persona a la que el gobierno encarga el manejo de las finanzas públicas, la plata de todos nosotros, ¿a quién le tenemos que hacer caso al final del día?

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