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El País Opinión La Clave

Negro y un triste papel

07/03/2026, 03:30
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El ministro del Interior, Carlos Negro, ha dicho que su próxima interpelación tiene como base un problema interno dentro del Partido Colorado, y no un reclamo sobre su gestión. Negro claramente vive en la estratósfera. La situación de seguridad en el país está lejos de ser aceptable, y pasado un año de su gestión, seguimos esperando que alumbre su famoso plan de seguridad, cuya gestación ya es similar al de un rinoceronte. Más valdría que se pusiera a trabajar en serio.

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