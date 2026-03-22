Negro y la doble visión

El Ministerio del Interior difunde cifras y encuestas según las cuales la situación de seguridad habría mejorado radicalmente en los últimos dos años. Ojalá fuera cierto, pero la impresión en las calles es muy diferente. De hecho, la propia encuesta de victimización recién difundida narra que el 40% de la gente se siente insegura de caminar por su barrio. Alcanza leer la nota publicada ayer en El País sobre el barrio montevideano Malvín Norte para entender el trasfondo del problema.