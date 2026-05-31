Naftas y doble discurso

El gobierno anunció un nuevo aumento del precio de los combustibles que entrará en vigor en las próximas horas. El segundo en dos meses. El mes pasado era por el aumento del petróleo, pero esta vez el petróleo viene bajando, y acá igual sube. El motivo es simple, el estado necesita caja, y por eso el año pasado los uruguayos pagamos US$ 80 millones de sobreprecio. Recordar lo que decían los actuales gobernantes sobre este tema en el período pasado, es muy revelador.