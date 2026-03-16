Marset y lo que no se dice
En los últimos días, dirigentes del oficialismo han vuelto a usar al narcotraficante Marset como arma partidista, usando todo tipo de “fake news”. Hay que refrescar la memoria. Marset fue liberado en Uruguay por el accionar más que sospechoso de una fiscal, que ahora es dirigente del FA, y de un policía premiado por ese partido. Y su pasaporte, que no lo liberó de su prisión en Dubai, fue legalmente entregado, por una norma aprobada por José Mujica. Lo demás es cháchara.
