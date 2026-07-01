Lula, y el dueño del Mercosur

Durante la reunión del Mercosur llevada a cabo en Paraguay, Lula da Silva profundizó su pelea con Donald Trump, y dijo que “nadie es dueño del Mercosur. Nadie ganará más libertad por alinearse automáticamente, o hacer elecciones excluyentes”. Un comentario gratuito, innecesario, y que plantea una duda central, si nos fijamos en la historia reciente. ¿A Lula le molesta que haya alineamientos automáticos? ¿O lo que le molesta es no poder decidirlos él por su cuenta?