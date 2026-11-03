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El País Opinión La Clave

Los números hablan

03/11/2026, 02:40
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En las últimas semanas ha sido notorio el esfuerzo del gobierno por intentar mostrarse activo y diligente, como forma de enfrentar el abrumador rechazo que la sociedad tiene sobre su gestión. En esta campaña anímica vienen colaborando algunos encuestadores, que hacen esfuerzos insólitos por hacer que sus números digan lo que no dicen. Según la última encuesta, el 26% de la gente apoya al gobierno, y el 52% lo rechaza. ¿Se puede decir que esto es una mejoría?

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