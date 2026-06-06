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El País Opinión La Clave

Libros para niños

06/06/2026, 02:40
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Hasta el 14 de junio se estará desarrollando la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Montevideo, en el atrio de la Intendencia, llegando a la edición 24. Como siempre, organizada por la Cámara Uruguaya del Libro, es una cita obligada para la familia, sumando que hoy es la entrega de los Bartolomé Hidalgo Infantil y Juvenil. La importancia del libro en la infancia es muy grande y bueno es que se fomente, por lo que desde aquí saludamos la iniciativa e invitamos a concurrir.

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