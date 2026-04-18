La pesca en peligro

La afirmación del mundo de la pesca, de que su rubro está en vías de extinción debería alertar a todo el país. Se trata de una industria que supo ser muy pujante, que empleó a miles de personas, y que tiene todo para ser un motor de tracción para la economía nacional. Sin embargo, la miopía de las autoridades, y la mala fe de un estamento sindical fanático, la tienen de rodillas. Pocas áreas de la economía tienen tanto potencial, y ninguna ha sufrido tanto abandono.