La “calle” y la política

La situación insostenible con la gente que vive en la calle ya genera una grieta dentro del propio oficialismo. Es que claramente hay en el Frente Amplio dos visiones muy diferentes sobre el tema. Están los líricos, que creen que todo es un problema colectivo, y culpa de una sociedad injusta, por lo que habría poco menos que resignarse a la situación actual. Otros entienden que un millón y medio de personas no pueden vivir rehenes de 2 mil. La situación es cada día más compleja.