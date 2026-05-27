La calle y la plata pública

Ante la muerte de una segunda persona que vivía en la calle, sin que siquiera haya empezado el invierno, el presidente Orsi dijo que hace falta más recursos económicos para atender esta problemática. ¿Más plata? Recordemos que solo el Mides tiene un presupuesto de 800 millones de dólares por año. A lo que hay que sumar lo que aportan intendencias, empresas públicas, y el sector privado. En algún momento habrá que analizar si el problema es cómo se gasta, más que cuánto.