Jerarquía y política menor

La senadora Blanca Rodríguez, haciendo gala de una modestia que daría envidia al ministro Oddone, dijo que llegaba a la política para “jerarquizar” esa noble actividad. La verdad es que no ha dado demasiadas muestras de ello, sino todo lo contrario. Prueba es su última afirmación de que ya no ve a mucha gente viviendo en las calles. O Rodríguez no sale a la calle, o las anteojeras partidarias le tapan la visión. Uno esperaría más amplitud de alguien con tanta jerarquía.