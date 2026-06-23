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El País Opinión La Clave

Izquierda y el doble discurso

23/06/2026, 05:54
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Desde hace un tiempo, varios líderes socialistas de América Latina y España, hacen tours, y congresos, para dar cátedra sobre democracia y honestidad. Pero parece haber mucha hipocresía. En Colombia, el presidente Petro quiere desconocer la derrota electoral de su partido. En Brasil, el principal operador de Lula en el Senado es investigado por corrupción. Y en España, dos figuras íntimas del presidente Sánchez acaban de ser sentenciadas a cárcel por lo mismo. ¿Entonces?

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