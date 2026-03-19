Izquierda y buen paladar

La cena entre el ex presidente y prófugo de la justicia ecuatoriana, Rafael Correa, y la cúpula del FA en un coqueto restaurante de Carrasco ha generado comentarios. Algunos van por el lado de lo poco inteligente que resulta alinearse con alguien con la imagen de Correa. Otros, más insidiosos, sobre el paladar fino de estos dirigentes de izquierda “popular”, estos representantes de las masas desposeídas, que eligen siempre los mejores hoteles y los restaurantes más sofisticados.