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El País Opinión La Clave

Inversión y freno de mano

05/04/2026, 03:30
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Un muy interesante informe publicado ayer por El País da cuenta de los desafíos que enfrenta la concreción del proyecto de hidrógeno verde de HIF. Se trata de una empresa que generaría combustible sintético, ambientalmente sostenible, y que sería la mayor inversión de la historia del país. El proyecto enfrenta varios desafíos complejos, pero uno inaceptable: que el sindicato de UTE tema que un privado genere demasiada energía y amenace su posición. El país es más importante.

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