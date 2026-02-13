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El País Opinión La Clave

Ideas que llevan a sospecha

13/02/2026, 02:45
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Algún iluminado de nuestra Cancillería tuvo la genial idea de vender las residencias que tiene nuestro país en capitales como Washington o Madrid, que se habrían valorizado mucho. El tema es que con una valorización general, eso obligará a pagar más en cualquier caso, por los lugares de residencia de nuestros diplomáticos. Al final, el ahorro para el país termina siendo mínimo, se va en gastos corrientes banales, y el único que gana es el intermediario en la venta. ¿Sospechoso?

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