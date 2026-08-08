Herencia negra en Colombia

Ayer asumió el nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella. Lo hizo en medio de los típicos comentarios mediáticos sobre su carácter de “ultraderecha”, y de alerta por pérdida de “derechos sociales”. De lo que se habla poco, es de la herencia negra que le deja su predecesor Gustavo Petro: un déficit fiscal de 6,4% del PIB, deuda pública récord, economía estancada, y caída dramática de la inversión. Las consecuencias naturales de un gobierno socialista y mesiánico.