Género, ideología y política

Las encuestas preelectorales en Brasil están mostrando una paridad total entre el presidente Lula da Silva y su desafiante Flavio Bolsonaro. Pero hay un elemento llamativo: la diferencia radical de opción de voto según el género. Las mujeres votan masivamente a Lula, y los hombres a Bolsonaro. Esto no ocurre solo en Brasil, sino que es una tendencia más global. Cada vez se percibe con mayor claridad que el voto femenino se inclina a la izquierda, y el masculino a la derecha.