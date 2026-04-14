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El País Opinión La Clave

Género, ideología y política

14/04/2026, 02:45
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Las encuestas preelectorales en Brasil están mostrando una paridad total entre el presidente Lula da Silva y su desafiante Flavio Bolsonaro. Pero hay un elemento llamativo: la diferencia radical de opción de voto según el género. Las mujeres votan masivamente a Lula, y los hombres a Bolsonaro. Esto no ocurre solo en Brasil, sino que es una tendencia más global. Cada vez se percibe con mayor claridad que el voto femenino se inclina a la izquierda, y el masculino a la derecha.

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