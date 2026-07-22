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El País Opinión La Clave

Fútbol y política menor

22/07/2026, 02:40
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La polémica está servida. El senador Da Silva hizo un pedido de informes para conocer el resultado final de la inversión de más de 4 millones de dólares que hizo canal 5 para tener los derechos del Mundial de fútbol. La respuesta del ministro Mahía no es muy tranquilizadora. Insiste con que el negocio fue bueno, por el aporte de empresas públicas, y porque la gente pudo ver el Mundial gratis. ¿Gratis? ¡No! Lo pagó el contribuyente, con plata que pudo ir a cosas importantes.

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