Fútbol y política menor
La polémica está servida. El senador Da Silva hizo un pedido de informes para conocer el resultado final de la inversión de más de 4 millones de dólares que hizo canal 5 para tener los derechos del Mundial de fútbol. La respuesta del ministro Mahía no es muy tranquilizadora. Insiste con que el negocio fue bueno, por el aporte de empresas públicas, y porque la gente pudo ver el Mundial gratis. ¿Gratis? ¡No! Lo pagó el contribuyente, con plata que pudo ir a cosas importantes.
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