Fernando Pereira insiste

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, a su regreso de Cuba, insistió con la cantinela de que los dramas en materia de energía en la isla son culpa del “bloqueo”, de Estados Unidos. ¡No! Es culpa de que Cuba no tiene dinero para comprar petróleo en el mercado normal, porque su economía es un desastre desde hace 60 años. Algo similar a lo ocurrido en todos los países que son modelo para Pereira y la gente como él. Pero de lo que siempre tienen a alguien que culpar.