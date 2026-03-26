Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Opinión La Clave

Fernando Pereira insiste

26/03/2026, 02:45
Compartir esta noticia
+ Seguir en

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, a su regreso de Cuba, insistió con la cantinela de que los dramas en materia de energía en la isla son culpa del “bloqueo”, de Estados Unidos. ¡No! Es culpa de que Cuba no tiene dinero para comprar petróleo en el mercado normal, porque su economía es un desastre desde hace 60 años. Algo similar a lo ocurrido en todos los países que son modelo para Pereira y la gente como él. Pero de lo que siempre tienen a alguien que culpar.

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar