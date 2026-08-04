Enciso y una alerta

Durante una entrevista con el programa En Clave País de este diario, el intendente de Florida, Carlos Enciso, planteó un tema central. Y es la forma en que la población rural cada vez es menor en el país, que atraviesa un agudo proceso de concentración de la gente y los servicios en la zona costera. Los departamentos alejados de la costa padecen una desigualdad lacerante en casi todos los rubros, que debería generar una acción más proactiva de los gobiernos nacionales.