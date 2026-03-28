El país del trancazo

La derrota del proyecto de reforma del transporte metropolitano es un reflejo genuino del Uruguay de hoy. Más allá de lo que cada uno piense del proyecto, da la impresión de que en este país no se puede hacer nada sin que un porcentaje enorme de la población se pare en la vereda de enfrente a tirar piedras. Una maquinaria tan eficiente como nefasta para el país. Debería haber chance de tener un diálogo más fructífero para las reformas que el país está necesitando.