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El País Opinión La Clave

El Pacha y De Posadas

14/03/2026, 03:46
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Hace muchos años, el hoy intendente Mario Bergara dijo en una entrevista que el FA podía acometer reformas y privatizaciones a las que se había opuesto con dureza en gobiernos blancos y colorados, por una especie de superioridad moral. Es la línea que parece seguir el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, planteando una idea que ya fue articulada por el ex ministro y senador, Ignacio de Posadas. Casi 30 años tarde, pero no importa... ¡Bienvenido al liberalismo!

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