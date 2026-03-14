El Pacha y De Posadas

Hace muchos años, el hoy intendente Mario Bergara dijo en una entrevista que el FA podía acometer reformas y privatizaciones a las que se había opuesto con dureza en gobiernos blancos y colorados, por una especie de superioridad moral. Es la línea que parece seguir el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, planteando una idea que ya fue articulada por el ex ministro y senador, Ignacio de Posadas. Casi 30 años tarde, pero no importa... ¡Bienvenido al liberalismo!

