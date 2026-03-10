Temas del día:
El País Opinión La Clave

El estado y su ritmo

10/03/2026, 02:45
La noticia, revelada por un informe de este diario, es desoladora. El caso más emblemático de corrupción en Aduanas acaba de cerrarse luego de 12 años, sin condenas ni resultado alguno. Peor aun, el único implicado vivo amenaza con hacer un juicio millonario al estado. Todo esto debido a que la burocracia y lentitud de las oficinas públicas a la hora de encarar el caso llevó a perder pruebas y a que prescribieran los delitos. Otra muestra de la ineficiencia pública letal.

