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El País Opinión La Clave

El déficit que no existe

29/03/2026, 03:10
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Los números del Fonasa son cada día más escandalosos. El déficit del Fondo Nacional de Salud llegó en 2025 a una cifra récord de US$ 946 millones, un 18% más respecto a 2024 (US$ 804 millones), de acuerdo a datos publicados esta semana por el Banco de Previsión Social. Otra consecuencia de la famosa reforma de la salud de Tabaré Vázquez, que aumentó el peso del estado sobre el sistema. Pero no se preocupe. Según los técnicos como el señor Olesker, este déficit no existe.

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