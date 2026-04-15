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El País Opinión La Clave

Díaz, drogas y sanata

15/04/2026, 02:45
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El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, atraviesa un período de profunda iluminación ideológica. En una conferencia dijo esta semana que el “neoliberalismo salvaje” sería una “máquina de exclusión” y que es la causa del abuso de drogas. La fuente de su aseveración es tan ignota como sus credenciales para opinar sobre un tema tan complejo. En su favor, en el paraíso socialista que es Cuba no parece haber tanto abuso de drogas. Tal vez porque no tienen para comer.

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